Llueven críticas a Tostao por presumir lujosa camioneta en redes sociales

En la imagen, en la que aparece Tostao posando al lado de la camioneta Suburban, la cual no está disponible para Colombia aún y supera los 50 millones de pesos, internautas se despacharon en comentarios negativos hacia el artista colombiano.

“No entiende uno a estos personajes que son millonarios y aún así son los más resentidos del país”, “Tranquilos mamertos, con la tan cacareada igualdad social de los politiqueros de izquierda, seremos económicamente como Tostao”, “Estos fantoches ...son los que hablan de los niños de la guajira y el chocó y de la igualdad”, “Como hablan de desigualdad, pero con la plata de otros, me imagino que donará la camioneta para obras sociales para niños en el Chocó”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Ante las miles de críticas, el cantante salió a pronunciarse manifestando que el carro no es de su propiedad sino que es un vehículo enviado por un “empresario para ir a los conciertos”.

“Vamos a calmarnos, estos carros son los que envían los empresarios para ir a los conciertos, no sabía que eso les incomodara tanto. A mi es que me van a chimbiar por una foto? y fueron ustedes los que votaron mal, no jodás. El 21 marchamos normal así que frescola viejo”, dijo en la polémica publicación.

La imagen fue tan polémica que se ocupó un lugar en el listado de tendencia mundiales de Twitter de este lunes.