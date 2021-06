Lluvia de críticas por video de las keratinas de Epa Colombia

“Por fin saqué keratinas para niñas. Sin formol, sin amoniaco, te garantiza un cabello 100% liso. Tu cabello brillante, sedoso”, dice con entusiasmo la polémica influenciadora y seguidamente explica el paso a paso de la aplicación del producto en el cabello afro de la niña modelo.

El clip de un minuto le ha dad las vueltas a las redes sociales. Siendo muchas mujeres afros las que han manifestado tajantemente su rechazo ante el nuevo producto de Epa Colombia. (Lea aquí: El afro de Bianca es lo que la hace libre)

“Repite conmigo amiga: ‘no hay nada malo con el cabello afro o crespo’... Imponerle a una niña de 7 años una construcción de belleza solo en el cabello liso y sin frizz es todo lo que está mal en esta vida”; “Amiga está muy bien tu trabajo y no es culpa tuya, pero se supone que las negras estamos recuperando nuestro pelo afro somos descendientes, es mejor el crespo que liso, eso es una tortura, te vuelves esclava de la plancha y el secador pero creo que la culpable es la mamá por no aceptar que tiene una hija hermosa con afro y rasgos diferentes”; “Que pesar se esa ñiña con una mamá que no ama sus raices y desde pequeña le enseña lo contrario aparentar lo que no es”, son algunos de los que se leen en la publicación de la misma Epa en Instagram.