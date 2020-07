“Lo estoy viviendo como si fuera la primera vez”: Paola Rey

“Siempre uso contorno de ojos, crema nutritiva antes de irme a dormir y en la mañana es igual pero con bloqueador”, agregó.

Sobre el boom de ‘Pasión de Gavilanes’ tras muchos años de su lanzamiento, Rey nos confesó que se siente diferente porque en aquel tiempo no existían las redes sociales y ahora pueden ver lo que la gente piensa de la novela y sentir más de cerca ese cariño de los seguidores por la producción.

“Hay muchas cosas de las que no me acordaba, pero lo que me parece más bonito es vivirlo de esta otra manera. Me he divertido viendo los memes, comentarios y me parece muy bonito que es tendencia y que a veces mi personaje también. Me lo estoy viviendo como si fuera la primera vez”, dijo.

Agregó que “Jimena Elizondo es muy diferente a mí, pues soy súper tranquila, tímida, calmada , por eso me río tanto al verla en pantalla. La verdad se hizo un excelente trabajo y se ve reflejado en el éxito de la producción”.

Finalmente, Paola nos comentó que la relación con sus compañeros durante el rodaje fue muy bueno y unido para sacar un excelente producto, que luego se vio reflejado en la pantalla. Actualmente crearon un grupo de WhatsApp con todo el elenco de la novela para estar siempre en contacto, sin embargo, ella nunca ha perdido la comunicación con actores como Juan Alfonso Baptista ‘El gato’, Óscar Reyes en la novela, y con Natasha Klauss, quien interpretó a Sarita Elizondo. (Lea aquí: Danna García confesó la mala experiencia en grabación de Pasión de Gavilanes)

‘La baby sister’, ‘La mujer en el espejo’, ‘Las muñecas de la mafia’, entre otras, son algunas de las producciones en las que hemos visto a Paola Rey.

Aquí te dejamos la entrevista completa.