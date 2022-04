Lo hizo de nuevo: Anuel AA y Yailin se tatuaron sus nombres

Los cibernautas opinan que Anuel no cambia las estrategias de enamoramiento, pues dicen que todo lo que le hace o le da a Yailin ya lo había hecho antes con Karol G.

“Ese man no cambia ni las estrategias, las mismas cosas”, “Si se va a tatuar a todas las mujeres con las que esté, me imagino la lista del supermercado”, “Nada como el retrato que se hizo en la espalda”, “Típico, siempre quieren hacer con la actual lo que hicieron con la ex, solo para llenar el vacío”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas en las redes sociales.

La cantante dominicana se ha visto en redes sociales muy feliz con su tatuaje, además de presumir constantemente los regalos que le hace Anuel y sus momentos de intimidad. Le puede interesar: Video: Anuel AA le tira un hielo al Dj por poner ‘Mamiii’ de Karol G

Cabe recordar que Anuel y Yailin hicieron pública su relación hace menos de 6 meses, menos de un año después de que el puertorriqueño hubiera dado fin a su relación con La Bichota.