“Lo mejor que me pasó en la vida”: Saruma habla de su ruptura amorosa

“Estoy leyendo muchos comentarios y entiendo que ustedes hacen parte de mi vida porque yo la hice pública, porque mostraba las cosas bonitas, las cosas regulares, las cosas feas. Pero, yo no sé qué pasó que de un tiempo para acá, 2 o 3 años, uno va madurando. Uno no es el mismo. Las épocas van cambiando, los hijos van creciendo y tú vas haciendo muchas cosas para que de una u otra manera tu imagen no se vea afectada”, afirmó la influenciadora en su cuenta de Instagram. Más adelante afirmó que había terminado en buenos términos con Saruma y que su relación estuvo marcada por buenos momentos. Lea aquí: Los fracasos amorosos de La Valdiri antes de estar con Felipe Saruma

Al rato de que Valdiri se pronunció, Saruma lo hizo también. A través de su cuenta de Instagram, el santandereano habló de la ruptura en medio de lágrimas y voz entrecortada, el influenciador expresó sus sentimientos al tomar la decisión.