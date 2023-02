Lo que debes saber para hacer el casting de Chica Bonita, ¿cuándo y dónde?

“Cuando entré al concurso pude ver la alta competencia que hay pero aprendí mucho de pasarela, expresión oral y expresión corporal, además que esto me ayudó a identificar mi gusto por el modelaje”, reiteró la ganadora, quien también es estudiante de sexto semestres de Ingeniería Industrial.

Por otro lado, está Sophia Caraballo de 7 años, quien ganó en la categoría infantil. La pequeña relató lo que más le gusto de Chica Bonita y asegura que los premios fueron una motivación.

“Mi mamá también fue chica bonita, entonces yo le dije que yo también quería y yo me siento feliz. Me dieron muchos premios, entre esos una beca de piano que me gusta, aunque cuando crezca quiero ser repostera”, dijo la menor.