Lo que hace Manuel Turizo durante el confinamiento

Son tiempos diferentes los que se viven actualmente, pero también provechosos desde el punto que se les mire, y eso es lo que muchos artistas han tomado para inspirarse, algo a lo que el monteriano Manuel Turizo no resulta ajeno, y presenta una letra muy acorde a la situación, invitando a valorar la familia, esa compañía invaluable e incondicional que ahora tenemos de forma permanente.

Cuidándose, al lado de los suyos, Manuel avanza en esta temporada imprevista reinventándose, cumpliendo con la responsabilidad de su trabajo en cuanto a lanzamientos se refiere. Su nuevo álbum tenía previsto lanzarse a finales del presente mes de mayo, sin embargo la contingencia obligó a postergar la fecha.

Este proyecto se inició con el lanzamiento de “Quiéreme mientras se pueda”, un tema que se enmarca mucho en la vivencia actual, aunque había sido creado unos meses antes pensado en los seres queridos, su letra, además de coincidir con la situación actual, se volvió más que oportuna, indica el artista.

“La canción es un caso real, mucha gente ahora no puede ver a la familia, están muriendo seres queridos, otros no tienen comida para llevar a su casa, entonces que mejor forma que dar valor a toda esa gente que nos acompaña sin interés, sencillamente porque nos quieren, y me gusta que mis seguidores se sumen cantando a esa familia que tienen a su lado”, advierte Turizo.