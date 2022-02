Lo que planean Greeicy Rendón y Mike, ahora con bebé ‘a bordo’

Los artistas se encuentran disfrutando al máximo de su embarazo y aunque es la primera vez que pasan por esta experiencia, sienten que lo han podido llevar de la mejor manera posible, pues Greeicy siente que en este momento es la consentida de la casa. “Es una experiencia que apenas estamos comenzando a vivir y de una manera maravillosa.

Nosotros no sabemos cómo hacerlo bien, ni si estamos preparados, pero nos sentimos dispuestos a aprender y con la corta experiencia que tenemos, ha sido muy especial. Agradezco porque he sido una mujer muy afortunada al tener un embarazo sano y saludable y además, soy muy feliz por Mike, porque si no tuviera una persona como él y mi familia no sería un proceso tan lindo”, cuenta la cantante. Lea aquí: Mike Bahía: “Les prometo que voy a ser un buen padre”

Aunque los cambios de humor no han sido un gran problema para Greeicy, pues ha sabido manejarlos, uno de los síntomas más extraños para ella es que a veces le molesta la presencia de Mike. “Yo a él lo amo con todo mi corazón, pero a veces me ha pasado que se me acerca y me fastidia su olor, su presencia. El primer día que me pasó le dije “¡Ay! no, te odio” y los dos nos echamos a reír”, confiesa jocosa.