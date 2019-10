Lo que se sabe de la boda de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo en Cartagena

A solo un día de que Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo den el sí en Cartagena, es poco lo que sabemos de la boda que se llevará a cabo este 18 de octubre. Sin embargo, aquí te damos un resumen de lo que será esta esperada ceremonia nupcial.

(Lea aquí: Carmen Villalobos comenzó conteo regresivo para su matrimonio en Cartagena)

A través de sus redes sociales los futuros esposos han compartido fotos y videos donde muestran que ya están en la ciudad disfrutando de los paisajes, el sol, la playa y la arena del Corralito de Piedra.

La actriz reveló a People en Español que usará 3 vestidos, diseñados especialmente para ella por el colombiano Jorge Duque Vélez, quien se encargó de crear 3 atuendos diferentes, hermosos y únicos los cuales no han sido mostrados por Villalobos quien, seguramente, sorprenderá en el altar, pues aunque ha mostrado fotos luciendo trajes de novia, ninguno de estos es el escogido.

La protagonista de ‘Sin senos sí hay paraíso’ manifestó que aunque es de Barranquilla, siempre tuvo en mente a Cartagena para casarse. “Siempre le dije a Sebastián que sí yo me casaba era en tierra caliente”, dijo.

En 2017 perdió a su padre, por un derrame cerebral, por lo que piensa vivir este momento al máximo tal y como habría querido verla su progenitor quien estará a su lado desde un plano espiritual. En esta ocasión será su madre la que la entregue en el altar, pero le hubiese gustado caminar con los dos.

“Mi papi no está en este campo terrenal, sí en el espiritual y mi papá siempre quiso que me casara y yo le decía: ‘Ay papi, yo jamás vestida de novia’. Sé que me va a acompañar ese día y está feliz por nosotros”, expresó.