Lorena Meritano habría enviado indirecta a su ex en plena entrevista

Por estos días los actores de Pasión de gavilanes están de moda tras 17 años del estreno de la novela.

Una de las que sin duda ha dado de qué hablar y es muy recordada en redes es Lorena Meritano, quien interpretó a la odiada Dinora Rosales.

Este lunes, Día a Día, el matutino de Caracol Televisión entrevistó a Lorena, quien habló un poco de su vida actual y de su papel.

Aunque no contó muchos detalles de su expareja, Ernesto Calzadilla, si mencionó que ya no siente rencor por él y que por el contrario lo recuerda como una persona que amó mucho.

Pese a que no dijo nombre, Meritano dijo que tuvo una pareja que la cuidó mucho y la trató con todo el amor, pero que todo acabó después, esas palabras, para muchos, fueron una indirecta para Calzadilla, del que poco se sabe.

No cabe duda de que Lorena no guarda rencor por su ex, quien decidió dejarla cuando ella estaba en los peores momentos de su enfermedad.