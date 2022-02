Los cantantes Juan Palau y Adso, juntos en ‘Su mirada’

Con un mensaje para la mujer independiente y apostándole a un perreo a poca luz, Juan Palau inicia el año presentando su nuevo sencillo: ‘Su mirada’, junto al artista venezolano Adso, en una colaboración para bailar hasta el piso. Le puede interesar: El espíritu The Beatles recorrerá Colombia

La canción nació en Medellín con Juan Palau, quien actuó en la exitosa telenovela ‘La reina del flow’, junto a los productores Cobuz y Bustta y el compositor Guero. El equipo busca romper los estigmas de la sociedad hacia la mujer: consideran clave que pueda actuar libremente, sin ser juzgada, sin ser tildada, sin ser tachada y sin importar el qué dirán.

“Siempre he estado muy pendiente de la nueva escuela musical de Venezuela, me habían hablado mucho de Adso, me gustó mucho su música y lo que hace, le mostramos la canción y a él le gustó la vibra que trae, tiene mucha magia, es un perreo oscuro que le canta a una mujer empoderada e independiente. Me gustó cómo Adso leyó la letra y lo que le aportó”, aseguró Juan Palau sobre esta colaboración.

El videoclip, filmado en la ciudad de Bogotá bajo la producción de 4KAUV y la dirección de Jeff Monroy, cuenta con un concepto místico, donde una mujer se conecta sensorialmente mediante una onda de sonidos explosivos; la sensualidad y el erotismo son parte de un juego en el que Palau y Adso se transportan a mundos oníricos, mientras su futuro es visto por alguien más.

‘Su mirada’ es la primera entrega musical de Juan Palau para este año, en el que además de seguir conquistando nuevos mercados, presentará su EP y con él su versatilidad, evolución y sello dentro de la escena urbana.

La unión musical de Colombia y Venezuela en ‘Su mirada’ ya se encuentra disponible en plataformas de streaming musicales.