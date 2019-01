Los detalles de la nueva película ‘Dragon Ball Super: Broly’

Gokú y Vegeta están en apuros: la Tierra se encuentra en peligro y su deber es salvarla. Por eso, en las salas de cine de Colombia, miles de espectadores esperan con ansias que los dos saiyajines más poderosos puedan derrotar a Broly, ese enemigo que llegó de un lejano rincón del Universo para hacer que ambos se exijan hasta el límite de sus fuerzas o, aunque suene descabellado, más allá.

‘Dragon Ball Super: Broly’, la nueva película de la reconocida serie de animación japonesa — que se estrena hoy en las pantallas nacionales— promete ser un deleite de combates extremos, en los cuales se revelará el origen del gran poder de los saiyajin, la raza guerrera de la cual hacen parte Gokú, Vegeta y el mismo Broly, quien ya había aparecido en otros filmes de la saga mostrándose como un contendiente desalmado y desbordado en furia.

La película —tercera que se realiza desde que el creador del ‘universo’ Dragon Ball, Akira Toriyama y la compañía de animación Toei, decidieran lanzar ‘Dragon Ball Super’ en el 2015 para darle continuidad a la serie—, es un nuevo guiño para una fanaticada que compró masivamente las entradas en cada preventa realizada en América Latina.

Una de las personas más emocionadas con esa expectativa es Mario Castañeda, actor de doblaje mexicano de 56 años, que hace 22 años le da voz a Gokú, el personaje principal de la historia.

Castañeda, reconocido también por doblar al español latino a actores como Jim Carrey y Bruce Willis, y por ser la voz de personajes como MacGyver, dialogó con El País acerca de esta nueva película de Dragon Ball, la serie que, según él, le cambió la vida. No hay vuelta atrás. Que empiece el combate...

¿Qué nos puede contar de esta nueva película de Dragon Ball?

​

La podría definir como una película de mucha acción, con un gran enemigo (Broly), con Gokú y con Vegeta. En fin, creo que esta nueva entrega tiene todo lo que un fan espera y quiere ver de Dragon Ball. Es muy dinámica y creo que a los fanáticos de la serie les va a gustar mucho.

¿Qué la hace especial en comparación con otras películas de la saga?

Mira, Dragon Ball ha tenido esto de revivir o traer de vuelta a grandes enemigos que han aparecido a lo largo de la serie. En la película anterior se revivió a Freezer, aunque también ha aparecido un nuevo personaje como lo es Bills, el dios de la destrucción.

Entonces creo que esto de traer del pasado a grandes personajes ha resultado un éxito. Y eso es lo que viene a significar Broly. Este personaje ha aparecido en películas anteriores y los fans lo recuerdan como un enemigo al que era imposible vencer. Traer a un adversario que teóricamente es muy poderoso y enfrentarlo a Gokú y a Vegeta es muy interesante. Vamos a ver qué sucede.

¿Qué es lo que más disfrutó de interpretar una vez más a Gokú?

No puedo decirlo todavía (risas). Me gusta mucho lo que hago. Además está ese detalle de que Dragon Ball teóricamente había terminado hace muchos años, pero aquí está una vez más y seguramente después tendrá una nueva saga. Parece que la serie no tiene final, estar aquí, dándole la voz a Gokú durante 22 años es increíble.

¿Qué tanto ha cambiado Gokú a lo largo de la serie y ahora con las nuevas películas?

​

Creo que Gokú no ha cambiado nada. Quizá ahora es un poco más inmaduro, más infantil y más juguetón y eso a los fans no termina de gustarles porque como ya no son niños, sino adultos, quisieran verlo más serio y más formal, actuando como un héroe, pero la realidad es que Gokú es un niño grande que se está divirtiendo y parece que eso es algo que la gente aún no entiende.

Gokú, básicamente, es bueno. Esa es su definición. Vegeta sí es un personaje que ha cambiado mucho pero Gokú siempre ha sido así desde niño. Él nunca va a cambiar y eso es algo que siempre va a generar problemas.

Vegeta ha cambiado demasiado. ¿Se podría decir que ahora es más cómplice que rival de Gokú?

​

En él siempre existirá esa disyuntiva de ser un saiyajin pero también saberse un terrícola. Creo que ambos son el contrincante perfecto para el otro, porque pueden medir su fuerza y aumentar su técnica y nivel de pelea. No son enemigos, pero considero que nunca serán los amigos clásicos. En ese sentido, Vegeta ha crecido mucho, porque dejó de ser un saiyajin asesino para ser alguien que tiene su familia en la Tierra. Ahora ese es su planeta.

¿Tendrá Broly una nueva faceta?

​

Recuerdo mucho sus apariciones anteriores y la gente, lógicamente, tiene la imagen de ese Broly. En esta película Akira Toriyama le mete sus manos al personaje (las anteriores historias no fueron suyas) y yo considero que va a estar a la altura de lo que quiere la gente. Estoy seguro de que no los va a decepcionar, pero ya cada quien hará sus conclusiones.

¿Qué ha significado para su vida el hecho de ser la voz de Gokú por 22 años?

​

Dragon Ball me ha dado mucho. Gracias a Gokú he viajado a eventos y convenciones por todos los países de Latinoamérica y eso es algo que los actores de doblaje no teníamos antes. Interpretar a Gokú me cambió la vida y me hizo ser parte de esta serie con tantos seguidores y tan grande a nivel mundial.

¿Realmente los actores de doblaje tienen muchos fans?

​

Hoy en día sí, pero eso es algo que el doblaje no tenía antes, ahora, gracias al Internet, hemos salido del anonimato. Y ser parte de una serie tan famosa genera expectativas y una ola de cariño hacia los actores. Somos afortunados y agradecidos, no hay manera de regresarles todo lo que nos dan.

¿Qué mensaje le envía a todos esos fans colombianos que cuentan cada hora antes de ver la película?

​

Pues para todos va un saludo muy cariñoso. Gracias siempre por la respuesta positiva y por los mensajes que me mandan por las redes sociales. Siempre he tenido una gran relación con los colombianos y todo su cariño es algo invaluable.