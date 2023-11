“Los niños fueron valientes”: detalles del robo que vivió Juan Pablo Raba

“Tal vez este es el storie que uno nunca quisiera tener que poner, pero bueno... Me asaltaron, estaba con mis hijos en la montaña, estábamos caminando. Cinco personas nos asaltaron, me quitaron mi teléfono, mi reloj, mis alianzas de matrimonio.

“En ese momento yo ya había sacado el teléfono, ya había marcado la emergencia. Uno de los muchachos se da cuenta, me quita el teléfono y me pega. Me lo sacudo, si mal no recuerdo. En ese momento uno de los muchachos de la izquierda saca un puñal; tenía una puñaleta aquí en la mano, se acerca amenazante y a él lo aparto con una patada. Después mi hijo me dice que me agarraron del brazo y ahí es donde yo volteé y vi que estaban agarrando a mi hija”, añadió en medio de la conversación.

Al final de todo este episodio, Juan Pablo Raba cuenta que en un segundo la situación comenzó a tranquilizarse y los mismos delincuentes le manifestaron que no los iban a lastimar, sino que solo necesitaban que diera las claves de su celular.