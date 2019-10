Los nuevos desafíos de Stephanie Carrillo

Stephanie Carrillo, no le teme a los retos y la prueba está en que se aventuró a participar en uno de los programas más populares y exigentes de la televisión colombiana, el reality el ‘Desafío’. La barranquillera, que hace años se mudó a Estados Unidos para continuar con su carrera como presentadora, algunas veces periodista e ingeniera industrial, estuvo en Cartagena para matar tres pájaros de un solo tiro: asistir a la boda de un familiar, protagonizar una sesión de fotos llena de la magia del Caribe y concederle una entrevista a El Universal.

“Stephy Carrillo definitivamente es una mujer soñadora, guerrera, disciplinada (esa es mi palabra favorita). Trabajo mucho por alcanzar mis metas y sueños, soy una enamorada de la vida, de la familia, soy una mujer llena de fe”, asegura. En cuanto a su visita a Cartagena, explica: “Hicimos una espectacular sesión de fotos en Cartagena con talento local, la fotógrafa Laura Chapman, una editorial de moda para unas marcas de ropa en Estados Unidos de las cuales soy embajadora a nivel intencional”.

¿En qué proyectos estás trabajando?

-Luego de participar en el ‘Desafío’ 2008 y 2013 en África, presentar el Noticiero del Senado en Caracol Tv y tener un programa de entrevistas en Canal Uno y el Fondo Nacional del Ahorro, me mudé a Miami (ha trabajado con Univision y CNN en Español). Ahora, represento a varios medios de comunicación en coberturas internacionales, como presentadora y periodista recientemente colaboradora para Telemundo NBC, cubriendo temas relacionados con moda, belleza, estilo de vida y entretenimiento. Además estoy emprendiendo, combino la televisión y los medios con mi parte empresarial, como ingeniera industria tengo mi parte corporativa bien activa y me encanta.

¿Cómo repercutió en tu carrera haber participado en el ‘Desafío’? ¿Lo volverías a hacer?

-El programa el ‘Desafío’ lo recuerdo con tanto cariño porque sacó lo mejor de mí, me enseñó tanto y me demostró que cualquier reto y obstáculo se puede sortear. ¡Y no! No volvería a participar, eso es muy duro -ríe-, yo volvería pero a presentar, como visitante, reportera, ¡me encantaría! El ‘Desafío’ marcó mi carrera, pero no como participante, hoy lo veo y me pregunto: ¿cómo fui capaz de irme pa’ allá a pasar tanto trabajo?

¿Qué sueño te falta por cumplir?

-¡Muchos!, tener mi propia familia, unos niños saludables, seguir conociendo el mundo (me apasiona viajar y conocer otras culturas), escribir un libro, ayudar a mucha gente, entrevistar a Shakira y a un presidente de Estados Unidos y ser dueña de un canal de televisión, ¡Dios mío, hay que seguir trabajando muchísimo!