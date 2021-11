Los Premios Grammy ya revelaron sus nominados para 2022

Bad Bunny, C. Tangana, Karol G, Camilo y Selena Gómez son algunos de los nominados hispanos para la 64 edición de los Grammy, los primeros premios con los que arranca el 2022.

Este martes, la Academia de la Grabación de Estados Unidos anunció la lista completa de nominados a llevarse un galardón en las principales categorías.

La edición número 64 se llevará a cabo el 31 de enero de 2022 en el Staples Center de Los Ángeles, California y se transmitirán por la cadena CBS. (En América Latina, como es costumbre, se podrán ver por la señal de TNT).

Mejor nuevo artista

FINNEAS

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Saweetie

Olivia Rodrigo

Álbum del año

We Are de Jon Batiste

Love for sale de Tony Bennet y Lady Gaga

Justice de Justin Bieber

Planet Her de Deluxe

Happier Than Ever

Montero de Lil Nas X

Evermore de Taylor Swift

Donda de Kanye West

Back in my mind de H.E.R

Sour de Olivia Rodrigo

Grabación del año

I still have faith in you de Abba

I got a kick out of you de Lady Gaga y Tony Bennet

Right on time de Brandi Carlile

Happier than ever de Billie Eilish

Montero (Call me by your name) de Lil Nas X

Drivers License de Olivia Rodrigo

Peaches de Justin Bieber, Daniel Caesar

Freedom de Jon Batiste

Leave the door open de Silk Sonic

Mejor álbum pop vocal

Justice de Justin Bieber

Planet Her de Doja Cat

Happier Than Ever de Billie Eilish

Sour de Olivia Rodrigo

Positions de Ariana Grande

Mejor interpretación pop duo o grupo

I get a kick out of you de Tony Bennet y Lady Gaga

Lonely de Justin Bieber y Benny Blanco

Butter - BTS

Butter de BTS Higher Power de Coldplay

Kiss me more de Doja Cat ft. SZA

Mejor interpretación pop

Happier than ever de Billie Eilish

Positions de Ariana Grande

Drivers License

Anyone de Justin Bieber

Right on time de Brandi Carlile

Mejor álbum latino de pop

Mis Amores de Paula Arenas

Vértigo de Pablo Álboran

Hecho a la antigua de Ricardo Arjona

Mis Manos de Camilo

Mendó de Alex Cuba

Revelación de Selena Gómez

Mejor álbum urbano latino

El último tour del mundo de Bad Bunny

Jose de J Balvin

KG0516 de Karol G

Sin Miedo del amor y otros demonios de Kali Uchis

Afrodisiaco de Rauw Alejandro

Mejor álbum latino de rock/alternativo

Mira lo que me hiciste hacer de Diamante Eléctrico

Deja de Bomba Estéreo

Origen de Juanes

Calambre de Nathy Peluso

El Madrileño de C. Tangana

Sonidos de Karmática Resonanci de Zoé

Mejor interpretación rap

Family Ties de Baby Keem con Kendrick Lamar

Up de Cardi B My Life de J Cole

Way 2 Sexy de Drake y Future

Thot Shitde Megan Thee Stallion

Mejor interpretación de rap melódica

Need to Know - Doja Cat

pride . is . the . devil - JCole & Lilbaby4PF

INDUSTRY BABY - de LilNasX & Jack Harlow

WUSYANAME - Tyler The creator, YoungBoy Never Broke Again & Tydollasign

Hurricane - Kanye West, The Weeknd & Lil Baby

Mejor ingeniería de álbum (non-classic)

Cinema de The Marias

Dawn de Yebba

Hey Waht de Low Love

For Sale de Tony Bennett y Lady Gaga

Notes with Attachments de Pirio Palladino y Blake Mills

Mejor álbum de rap

The Off-Season - JCole

Certified Lover Boy - Drake

King’s Disease II - Nas

CALL ME IF YOU GET LOST - Tyler The Creator

DONDA - Kanye West

Productor del año no clásico

Jack Antonoff

Roget Chahayed

Hit Boy

Ricki Reed

Mike Elizondo

Mejor grabación dance

Hero - Afrojack y David Guetta

Loom - Olafur Arnalds

Before - James Blake

Heartbreak - Bonobo & TEEDinosaurs

You Can Do It - Caribouband

Alive - Rufus DuSol

The Business - Tiesto

Mejor película musical

Summer of soul - Varios artistas

Music, Money, Madness... Jimi Hendrix in maui de Jimi Hendrix

Happier than ever: A love letter to L.A de Billie Eilish

Inside de Bo Burnham

Mejor video musical

Shot in the dar de AC/DC

Peaches de Justin Bieber

I get a kick out of you de Lady Gaga y Tony Bennet

Freedom de Jon Batiste

Happier Than Ever de Billie Eilish

Montero (Call me by your name) de Lil Nas X

Good for 4 de Olivia Rodrigo