Los Rolling Stones lanzan película y álbum de sus 50 años

Este gran show contiene algunas de las mejores y legendarias canciones de la banda, como: “It’sOnly Rock ‘n’ Roll (But I LikeIt)”, “HonkyTonkWomen”, “Start Me Up”, “GimmeShelter”, “SympathyForTheDevil” y “(I Can’tGet No) Satisfaction”.

La icónica banda británica celebró su aniversario de oro en 2012 y 2013 embarcándose en la gira “50 & Counting Tour”, la cual contó con 30 conciertos por Norteamérica y Europa. El 15 de diciembre de 2012, la banda subió al escenario del Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, para el último de los cuatro conciertos en la zona de Nueva York. Este gran show contó con invitados como The Black Keys (Who Do You Love?), Gary Clark Jr & John Mayer (Going Down),Lady Gaga (GimmeShelter), el héroe local Bruce Springsteen (Tumbling Dice) y Mick Taylor (MidnightRambler).