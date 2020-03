“Los sueños sí se cumplen”: Carlos Arnedo

“Nací en Arjona, Bolívar, con ese amor por la música, desde muy niño siempre me ha gustado el vallenato y ahora quiero dedicarme de lleno a esta hermosa profesión”, dijo Carlos Arnedo. Además de presentar su música vallenata quiere dar a conocer el corregimiento donde vive, Las Piedras (San Estanislao, Bolívar), y también dar un consejo a todos los jóvenes para que entiendan que los sueños sí se cumplen, que todo es de constancia y que mientras “uno sea disciplinado se pueden alcanzar los objetivos”.

“Me gusta enseñarles a los chicos que les gusta el vallenato. Mi hermano fue el que me animó a que me metiera en la industria musical para que así mi pueblo tuviera a alguien que lo representará ”, explicó el artista. Comentó que sí hay un espacio para que todas las personas que van surgiendo en el mercado puedan darse a conocer, solo que tienen que buscarlo con esfuerzo. Carlos hizo una invitación a que no se olvidaran de su corregimiento que solo queda a 45 minutos de Cartagena. “¡Los espero!”, dijo.