Louis Tomlinson, ex One Direction, vendrá a Colombia en esta fecha

One Direction fue una de las agrupaciones más famosas de la escena musical mundial y Louis Tomlinson, uno de los artífices de ese éxito, anunció que estará pronto en Colombia.

El británico, de 29 años, ha anunciado cuáles serán las fechas y lugares de su gira ‘Walls’ en Latinoamérica y la buena noticia para sus fanáticos colombianos es que Bogotá está allí.

Y es que ‘Walls es precisamente el nombre del álbum con el que Tomilson debutó como solista, se publicó en enero de 2020 y ha tenido como sencillos oficiales ‘Two of us’, ‘Kill my mind’, ‘We made it’ y ‘Don’t let it break your heart’. Lea aquí: Louis Tomlinson de One Direction es arrestado en aeropuerto