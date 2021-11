Lowe León insinuó que bebé de Andrea Valdiri no sería su hija

“La prueba de paternidad no solamente es para determinar el ADN es la vía legal para salvaguardar los derechos de la niña como ya me aburrí del manejo legal de esta situación hagamos este seguimiento de manera pública el que nada debe nada teme”, comenzó diciendo en sus historias de Instagram.

El cantante sorprendió a sus seguidores con varias historias diciendo que al ver que no se pudo por la vía legal, iba a contar toda la verdad a través de redes.

Ante esto, Andrea no se aguantó y compartió un video en el que le envió a su ex un contundente mensaje.

Además de cuestionar a Valdiri por no querer que su hija conozca a su padre, también mencionó que, aunque tuvo que callar ya es hora que Colombia conozca la verdad y puso a sus seguidores en Instagram como testigos.

Luego de esto, León respondió afirmando que “yo creo que tú eres la persona menos indicada para hablar de eso, si es que aquí el que maneja las cosas de antojo no soy yo eres tú”.

Como era de esperarse, el escándalo tiene las redes encendidas de comentarios a favor y en contra, pues muchos desean que la niña sea de Felipe, a quien se le ha visto al lado de ella desde que nació, mientras que otros critican a Valdiri por no hablar con la verdad sobre quién sería el verdadero padre de Adhara.

Con estas imágenes, León dejó dudas sobre quién sería el verdadero padre de Adhara, insinuando que el progenitor de la bebé podría ser Saruma, pues en la fecha en la que él no estuvo cerca de Valdiri, por su recuperación de liposucción, ella se vio con su amigo influencer, con quien la vemos muy unida últimamente. ( Lea: ¿Lowe León ya conoce a su hija con Andrea Valdiri? Ella responde)

Cabe recordar que no es la primera vez que Lowe aparece en redes para hablar el tema de Adhara, pues hace varias veces citó a conciliación a la influencer, pero parece que ella nunca se presentó. (Lea: ¿Por qué no fue? Andrea Valdiri no se habría presentado a audiencia)

Sobre Andrea y Felipe se sabe que tendrían un romance, aunque ellos oficialmente no lo han confirmado. El también influencer ha demostrado su amor por ella en varias ocasiones sobre todo en julio cuando le dio una gran sorpresa de cumpleaños. (Lea: Felipe Saruma y la espectacular sorpresa a Andrea Valdiri por su cumpleaños)