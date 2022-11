Lowe León le habría pegado cachetada a su esposa en plena discoteca

Nuevamente Lowe León es el centro de las críticas en redes sociales. El ex de Andrea Valdiri se volvió tendencia y no precisamente por su música.

Al principio todo era risas, pero cuando las mujeres se dieron el beso la situación se salió de control y se pusieron a discutir.

“Se sentaron, discutieron (ambas parejas) una lloró y se quedó así. Bueno bien, hasta ahí quedó la cosa sana. Pero el cantantucho este insistió con el tema... y zaz toma tu cachetada. Esta verg* sonó fuerte! Y yo a los de seguridad: ‘ey saca a ese man de aquí, le pegó y tiene intención de volverlo a hacer’. Se acercaron los de seguridad y la vieja ‘ay no, todo esta bien, tranquilos’”, escribió el testigo del presunto hecho. (Nació el hijo de Lowe León y Liceth Córdoba)

Al final lograron calmar el hecho, pero a Lowe no lo sacaron por ser una figura pública, sin embargo, tuvieron que impedir que otros hombres lo golpearan, pues, al parecer, la cachetada habría indignado a varios.

“Ella no se quiere”, “Y ella todavía defendiéndolo”, “Si eso fue en público no me imagino en privado Dios”, “Ahora ella busca un versículo de la biblia en donde justifique que el marido le pegue a la mujer”, “Como cuando aguantas cachos y maltrato con tal de no aceptar que te equivocaste rehabilitando el gamín de cuarta”, fueron algunos comentarios al respecto.

Pese a lo sucedido, la pareja apareció hace pocas horas en una foto en redes, donde aparecen muy felices comiendo crispetas y con una imagen de Netflix, dando a entender que estaban tranquilos viendo todo el revuelo que se ha armado en redes por ellos. (Revelan comprometedor video de Lowe León con una mujer que no es su esposa)