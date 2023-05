Lowe León rompe en llanto y habla de Adhara: “siempre estuve pendiente”

Aparte del comunicado de los abogados de Andrea Valdiri.

Transcurridos varios días después de conocerse esta noticia, el cantante Lowe León se refirió nuevamente al tema y contó los detalles que enfrentó para estar cerca de la niña. Lea: Las frases más polémicas del video de Lowe León contra Andrea Valdiri

“Desde el día uno de gestación siempre estuve pendiente y dispuesto a...Y por razones que desconozco se me negó esa posibilidad de estar presente y eso reposa en una serie de pruebas que se presentaron y que son 186 páginas”, dijo León en el programa La Red.

El cantante dejó claro que cuando nació Adhara (9 de junio de 2021) no le permitieron estar presente en el nacimiento. “Busqué por cielo y tierra, a amigos, ¿dónde va a nacer? Es que yo no sabía. No me dejaron, no era que Luis estaba en un partido de fútbol como quisieron venderlo por ahí, es que yo sencillamente no sabía”.