Luis Ángel Rodríguez, rey de la ‘Canción Inédita’ en el Festival Vallenato

Un paseo lleno de mucho sentimiento, en realidad una poesía hecha canción, denominado ‘Me enseñaste’, puso al profesional de la medicina, Luis Ángel Rodríguez, en el punto más alto de la categoría Canción Inédita del Festival Vallenato, el más importante de Colombia y el mundo.

“Expreso mi agradecimiento a Dios y le doy la gloria por este triunfo importante y a mi familia en la cual me inspiré para construir el mensaje de esta canción”, manifestó Luis Ángel Rodríguez.

El sábado pasado este cantautor se alzó como Rey de la Canción Vallenata Inédita de la versión 53 del Festival de la Leyenda Vallenata.

Sobre la historia de la canción, Rodríguez relata que “este es un sentido homenaje a la familia que Dios me dio. La composición nació a partir de las vivencias que me pasan a diario en el seno de mi hogar. La melodía me llegó. Es una canción inspirada en mis hijos, en donde me imaginaba al menor de ellos, que es cantante, dedicarme una canción por todo lo que he hecho por él. Por haberlo enseñado a caminar, a reír, a jugar, a estudiar y a buscar su identidad, y sobre todo el amor que debe dar a los demás. De otro lado, yo agradecido con mi hijo, pues criarlos trae muchas enseñanzas”.

El jurado que le correspondió calificar a las tres canciones finalistas del 53° Festival de la Leyenda Vallenata lo conformaron Margarita Doria, Rosendo Romero, Tomás Darío Gutiérrez, Rafa Manjarrez y Adrián Villamizar, quienes dieron como ganador al cantautor vallenato Luis Ángel Rodríguez Bolaño, con el paseo ‘Me enseñaste’.

“Este momento es indescriptible por todo el valor que representa, y más porque el triunfo se me dio de manera virtual. Los agradecimientos son para todos los que me han estimulado a seguir en esta lucha musical”, agregó Luis Ángel Rodríguez.

La canción la cantó el dúo de José Oñate, en el papel de papá, y Javier Beltrán, en el de hijo; y el acordeón lo tocó el experimentado Marcos Bedoya.

RESEÑA HISTÓRICA MUSICAL

Luis Ángel Rodríguez Bolaño nació en Villanueva (La Guajira), el 17 de junio 1962, de profesión médico otorrinolaringólogo, egresado de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), con amplia experiencia y competencia en laringe y voz.

Como profesional especializado es el médico de muchos cantantes reconocidos: Silvestre Dangond, Jorge Oñate, Poncho Zuleta, entre otros. Así mismo, de los cantautores Gustavo Gutiérrez, Omar Geles, Diego Daza, entre muchos otros.

Creó el Laboratorio de la Voz, en Valledupar (Cesar). Este centro de salud es pionero en la región Caribe, donde brinda atención integral a los profesionales de la voz hablada y cantada, con estudios objetivos de diagnósticos en trastornos de este elemento básico.

El nuevo Rey de la Canción Inédita es gestor cultural de la Universidad Popular del Cesar y hace 20 años vive en la ciudad de Valledupar.

Por línea materna su vena musical viene del juglar molinero Francisco ‘Chico’ Bolaño, mientras que por línea paterna heredó el don artístico de su abuelo Pedro Rodríguez, acordeonero, a quien en sus ratos libres se deleitaba tocando su acordeón.

Desde su niñez, el médico Luis Ángel empezó a cantar, declamaba y hacía poesías, canciones vallenatas y de otros ritmos, las cuales interpretaba con mucha destreza de forma natural. En su juventud se desempeñó como corista segunda voz en los grupos vallenatos de Gustavo Bula y Norberto Romero; ‘Poncho’ Cotes Jr. y Jesualdo Bolaño; ‘Pangue’ Maestre e Iván Villazón; Daniel Celedón y ‘Chiche’ Maestre; ‘Los Pechichones’ Marcos Díaz y Jesualdo Bolaño, entre otros.