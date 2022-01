Luis Fernando Muriel: responden a acusaciones de la ex del futbolista

Hace pocas semanas el futbolista colombiano Luis Fernando Muriel, quien se desempeña como delantero en el Atalanta de la Serie A de Italia, se vio envuelto en un escándalo mediático luego de divulgarse una información en la que su expareja, Paula Rentería Bryon, supuestamente lo señala de “irresponsable” al no cumplir con la manutención de las hijas que tiene con el deportista. Le puede interesar: Muriel, baja en la selección Colombia en los partidos contra Perú y Argentina.

“Yo no quería formar un escándalo ni mucho menos entrar en un problema con él (Muriel). Pero en vista que no me responde y no he tenido avances en el proceso acudo a hacer la denuncia. De un tiempo para acá no está cumpliendo como debe ser”, fueron las palabras de Paula Rentería en su momento, aduciendo además que demandó al deportista.

Pero eso no fue todo. La madre de las menores también dijo: “No está ejecutando los pagos por los valores que se acordó. Además, habíamos llegado a un acuerdo que él pagaba la educación y el colegio de las niñas y su salud. Ahora me dijo que asumiera eso yo. Él ha dejado de responder como debe desde que se casó con su nueva pareja”.

Frente a esta situación, el abogado de Muriel, Alfonso Garavito Castillo, aseguró que el “único interés” de la señora Rentería es “económico”, contrario a el “bienestar de sus hijas”. Asimismo explicó que el tema en mención es un asunto íntimo y privado y que además los señalamientos de la madre “carecen de verdad”.

Por su parte, el abogado Rentería aclara que los hechos dejan expuesta la vida, salud y bienestar de las hijas del futbolista debido a las “injuriosas declaraciones”.