Luis Miguel Luna presenta su álbum ‘Aviva el fuego en mí’

Luis Miguel nació en La Guajira colombiana, en una familia católica no practicante, sin embargo, tras un milagro tangible que Dios hizo en él, a los 14 años, se comprometió en servirle, conociendo a los 16 años a la Comunidad Siervas del Santísimo y de la Caridad, comunidad religiosa donde aprendió el carisma que identifica sus canciones que son: oración y acción.

‘Aviva el Fuego en mí’ es una fusión de colores y ritmos, empleando elementos que van desde el rap, el vallenato, el rock y la música góspel, pasando desde instrumentos sutiles como el violín, a instrumentos vivos con mucha dinámica para avivar el alma.

El álbum fue producido y masterizado en el estudio JabesK7 Records del productor Jordan Bermúdez en Colombia. Mientras que las canciones ‘No me alejo más de ti’ y ‘Virgen de los Remedios’ por Higuera producciones de Fello Toro en Brasil.

‘Aviva el Fuego en mí’ es un trabajo discográfico que cuenta con 8 canciones:

1. Perdóname.

2. Llena mi casa feat Ministerio Éxodo Sabanalarga.

3. Aviva el fuego en mi feat Estación Cero.

4. Te seguiré feat Her. Camila Carmona y P. Andrés Carrillo.

5. No me alejo mas de ti feat Fello Toro.

6. Belén por siempre.

7. Dios mi padre fiel feat Marcela Gael y Stiven Del Cid.

8. Virgen de los remedios feat Ministerio Señor De Los Milagros y Ángelus Guajira.

Inspirada en una historia de la vida real, la canción habla de esa guerra interna y constante donde el mal quiere apagar nuestra luz y quitarle el sentido a la vida, mientras que Dios quiere hacernos plenamente felices. El sencillo homónimo del disco, junto a la agrupación Estación Cero, fue el escogido para dar a conocer este álbum. Le puede interesar: Los boricuas Lil Dan y Brray se unen y cantan “Ella quiere”

“Ha sido gratificante compartir con Estación Cero, una de las mejores bandas de música católicas colombianas, no solo por su nivel musical, si no por su vida de misión y de fe, las cuales me han ayudado a fortalecer mi vocación como Músico católico mirando a un horizonte de música dinámica y alineada a la evangelización contemporánea”, aseguró Luis Miguel Luna.

El clip oficial de este sencillo, es una versión en vivo de la canción, a dúo con Willy Diaz de Estación Cero. Fue grabado en Rihocha, La Guajira durante el concierto ‘Aviva el Fuego en mí’ y cuenta con la presencia de jóvenes, familias y religiosos, que cantan a una sola voz mostrando que Dios siempre sale a nuestro encuentro para encender el fuego de nuestros corazones.