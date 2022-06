Luisa Fernanda confirmó embarazo y así reaccionó Pipe Bueno

“No habíamos querido decir porque estábamos esperando a que pasaran un poco más de tres meses. Ustedes saben que durante los primeros meses es riesgoso y puede haber pérdidas. No les vamos a decir cuánto tiempo ha pasado, pero les podemos anunciar esa hermosa noticia”, dijo inicialmente Pipe Bueno.

Aunque Luisa no confirmó cuánto tiempo tiene de gestación ni el sexo del bebé, lo cierto es que ya se le nota su barriguita y que, de acuerdo al clip, se enteraron hace rato pero estaban esperando el momento justo para darlo a conocer a la opinión pública.

Sobre la reacción de Pipe al enterarse, los famosos afirmaron que el cantante está muy emocionado y, aunque ella no le había dicho nada, ya él tenía sus sospechas.

“Yo lo presentía prácticamente, así que no me tomó por sorpresa. De hecho, le decía a ‘Lu’ hazte la prueba. Cuando me dijo ‘me están dando náuseas y mareos’ yo dije: ‘Ya está’”, explicó Bueno.

Además, Luisa comentó: “Él me dijo: ‘Espérame hasta que llegue de grabar la novela y nos hacemos la prueba juntos’”, explicó la creadora de contenido. El cantante añadió: “Exacto, en el video está y hasta eché un madrazo, pero una chimba”, concluyó.

Como era de esperarse, los seguidores inundaron la publicación de comentarios en los que felicitaron a la feliz pareja por la buena nueva. Ahora, se espera que revelen el sexo del pequeño que llega a hacerle compañía a Máximo, el primer hijo de Luisa con Pipe Bueno, que estaría próximo a cumplir 2 años.

Cabe recordar que Máximo nació a finales de 2020, y ellos mismos se encargaron de confirmarlo a través de sus redes. Además, el pequeño tiene a Maluma de padrino.