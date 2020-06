Luisa Fernanda W se cansó de las críticas de su exsuegro

A pesar de que ya pasaron varios meses desde que Luisa Fernanda W compartió con el mundo la noticia de su embarazo, todo indica que sigue generando sentimientos negativos en algunas personas. La familia de su expareja, el fallecido artista urbano Legarda, no ha ocultado que su relación con la YouTuber no ha sido la mejor desde que anunció su noviazgo con el cantante de música popular, Pipe Bueno y aunque muchos creían que el asunto ya había sido olvidado, fue la misma Luisa la que a través de sus redes confirmó que para Fabio Legarda ella sigue siento tema de conversación.

“En días como hoy no aguanto más odio, (no quería tocar este tema pero hoy no aguanto), yo jamás y ustedes son testigos jamás me he metido públicamente con este señor ni con nadie de su familia, pero hoy no aguanto más, es muy fuerte y doloroso recibir tantas burlas y críticas a diario”, escribió la influencer acompañando la imagen, en la que se ve que Fabio Legarda, había compartido un meme, en el que bromeaba sobre el aspecto de Luisa durante su embarazo, lo que le generó una gran molestia a la youtuber.

En el mismo mensaje Luisa invitó a sus seguidores y al mismo Fabio Legarda a dejar el odio y a aprender a tolerar. “No más odio para nadie todos merecemos respeto independientemente si les gusta o no una persona, estamos claros que uno no le tiene que gustar a todo el mundo pero el odio no tiene excusa, no más pongámonos la mano en el corazón, oremos y entreguémosle nuestros sentimientos no tan positivos a Dios”, agregó.