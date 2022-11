Luke Evans y otros actores de ‘Echo 3’ hablaron de su experiencia en Colombia

Luke Evans, actor.

El Colombiano conversó con Luke Evans, Michiel Huisman, Jessica Ann Collins y el creador de la serie Mark Boal sobre su experiencia al grabar en el país. Lea también: El actor Luke Evans denunció mala atención en club de playa de Cartagena

Su base de trabajo fue Bogotá y de ahí se movieron hacia Girardot, Cartagena y luego, dijo Evans, “estuvimos en la jungla colombiana. Tengo muy buenos recuerdos de Colombia, la gente era maravillosa. Nuestro equipo colombiano fue fantástico y extraño demasiado las arepas”.

Jessica añade que Colombia es un lugar único. “Mucho se ha quedado conmigo incluso cuando me fui, además de reconocer la naturaleza, la selva, la hermosa ciudad de Bogotá, me quedo con las personas que son tan cálidas y cariñosas, tienen un increíble sentido de la creatividad y el arte que realmente me impactó y quedé en contacto con las personas que trabajaron con nosotros”.