Luto en la música: el ‘rey del boogaloo’, Pete Rodríguez, muere a los 92 años

Los amantes de la música latina están de luto con la muerte del pianista y director de orquesta Pete Rodríguez, el “rey del boogaloo”, ritmo que reinó en salones de baile en Nueva York entre los años 1963 y 1969. Lea: En el cielo se baila Boogaloo

“Con gran pesar compartimos el fallecimiento del gran pianista y líder de la banda, Pete Rodríguez. El mundo ha perdido a un increíble artista latino cuya música seguirá influyendo en las generaciones venideras”, indicó el sello Fania en un comunicado en su cuenta de Instagram, en el que ofrece sus condolencias a su familia y amigos.

Rodríguez, que nació en El Bronx en 1932 de padres puertorriqueños, murió el lunes a los 92 años, tras una larga y exitosa carrera que comenzó en 1954 con su orquesta La Magnífica. Lea: Falleció Eric Carmen, conocido por la canción ‘All by myself’

Uno de los éxitos más sonados de este artista y un clásico que ha sido interpretado por muchos es “I Like It Like That” (A mí me gusta así), incluido en el disco del mismo nombre y publicado en 1966 bajo el grupo Pete Rodríguez y su Conjunto. Ese álbum incluyó además “Micaela”, “Soy el rey” y “Pete’s Madness”, entre otros.

La rapera Cardi B usa el estribillo de “I Like It Like That” para su éxito “I like It” que compuso con Bad Bunny y J Balvin y que fue la canción del verano con los premios MTV Video Award en 2018.