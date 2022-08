Mabel Cartagena le propuso a su esposo ir a bar swinger y así respondió él

Pese a que Mabel le mencionó a la hermosa Ester Expósito para hacer el cambio, él siguió firme en su respuesta.

“Esto un amor diferente, va más allá de todo, entonces, no te comparto ni a bala. No ni con Ester Expósito, porque, listo yo me la voy a disfrutar, pero no sé si la voy a disfrutar, porque voy a estar pensando”, respondió Sebastián Decoud.

Agregó que “no te cambio por nadie, me quedo con mi enana”, respuesta que definitivamente llamó la atención de sus seguidores, que elogiaron y aplaudieron el amor de los famosos.

Finalmente, Mabel bromeó diciendo que: “Voy a pasarles la receta del agua que se toma este hombre porque esta historia no me la creo”.

Como era de esperarse, los seguidores explotaron de amor por lo dicho por el tenista e inundaron la publicación de comentarios.

“Los amo, son lo máximo”; “Qué bonito, ese es el tipo de hombre que vale la pena”; “Yo lo amooooo, el único argentino que me gusta”; “Este matrimonio lo hace creer a uno en el amor”; “Todos merecemos un amor así”; “Divino como habla”, entre otros.

La presentadora barranquillera lleva 10 años de relación con el tenista con quien tiene dos hijos. La pareja se casó en una lujosa boda religiosa que tuvo lugar en la Hacienda la Isabella en Rozo, Valle del Cauca, en julio de 2019.

Cabe recordar que Mabel Cartagena es conocida por sus inicios cuando trabajó en formatos regionales como ‘Contacto Online’, luego la vimos siendo parte de programas nacionales de la cadena RCN como El Lavadero y Muy Buenos Días. Sin embargo, la presentadora decidió hacerse a un lado de la pantalla chica para dedicarse a su familia y a sus proyectos personales. (“No quiero volver a la televisión”: Mabel Cartagena)