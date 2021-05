Mabel Cartagena, víctima de amenazas por no hablar del paro nacional

“He recibido mensajes de que no regrese a Cali porque huí, que abandoné el barco. Me han llamado rata. Sé que hay mucho dolor y mucho odio, pero yo no tengo por qué pagar con todo”, dijo.

Ante esto, Mabel y su familia tuvieron que viajar a Barranquilla, donde están pasando unos días en casa de su mamá, mientras “la marea baja” y por temor a recibir más intimidaciones de seguidores.

Agregó que pasó llorando y sin comer bien, pero que ahora en otra ciudad se siente un poco más tranquila, por lo que pronto volverá a sus redes a seguir ofreciendo alegría a sus seguidores y transmitir un mensaje de unión en estos tiempos difíciles.

Aquí el video en el que Mabel contó todo lo sucedido.