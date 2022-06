Mabel Moreno, pillada con cantante colombiano, ¿nuevo amor?

Estuvo casada por ocho años, pero hoy en día siente que no fue feliz.

“Yo me casé a los 22 años y me separé a los 30. El matrimonio finalizó porque él era un hombre que no quería que yo volara y yo le permití eso. Mi decisión fue dejar de ser yo, dejar de crecer para mantener ese matrimonio”, manifestó la actriz en su momento.

Mabel Moreno nació el 25 de junio de 1983 en Colombia y luego de cursar sus estudios primarios y secundarios decidió seguir Diseño de Modas. No obstante, su destino ya estaba marcado para que se dedique a la actuación donde ha sabido conseguir un gran éxito.