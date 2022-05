Madre de Elon Musk, en traje de baño colombiano a sus 74 años

En las fotos, publicadas en el Instagram de la revista, aparece Maye posando varios trajes de baño muy coloridos, entre ellos unos de la marca colombiana de Maygel Coronel, cuyo costo es de 345 dólares, 1’395.000 pesos colombianos.

“Para ser modelo de trajes de baño para Sports Illustrated, la gente me habría encerrado como una loca. Estoy muy emocionada de que hayan decidido que incluso las mujeres mayores pueden usar trajes de baño y verse geniales. Creo que realmente va a cambiar cómo se sienten las mujeres”, dijo la mamá de Elon Musk a esta revista.

Por otro lado, la mujer dijo al periódico británico The Guardian que “Nunca he tenido un cuerpo de traje de baño. No es modestia, es algo que he aprendido de ser una modelo. Mi cuerpo es tan bueno como la comida que pongo en mi boca. Nadie me ha pedido que me haga un lifting o que me inyecte botox”.

¿Quién es Maye Musk?

Es una escritora y nutricionista y además, la madre del hombre más millonario del mundo, Elon Musk recientemente compró Twitter.

Inició en su país natal, Sudáfrica, aunque nació en Canadá en 1948, dos años después se mudó al país sudafricano, donde pasó la mayor parte de su vida.

Los fines de semana, Musk trabajó como modelo de pasarela y catálogos. A los 20 años se presentó al concurso de belleza Miss Sudáfrica 1969 y quedó finalista.