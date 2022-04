Madre de Yina Calderón, criticada por hacer el challege de Anitta

La influencer Yina Calderón les envió un claro mensaje a todos los que critican a su madre por el viral video.

"A mí no me molesta lo que escriben acerca de mi mamá, que mi mamá es una no sé qué... Mi amor, nosotras sabemos bien quiénes somos, yo sé quién es mi mamá, mi mamá sabe quién soy yo, nosotras sabemos de dónde venimos, a nosotras no nos importan los comentarios malos, o sea, yo soy una mujer súper fuerte, súper fuerte emocionalmente, a mí no me altera nada, ustedes me pueden decir a mí lo que ustedes quieran... Pero a mí no me afecta y a mi mamá tampoco, o sea porque una mujer haga de mamá, con cuatro hijos, ¿no se puede poner una tanga?, ¿no puede bailar?, o sea, ¿todas las pelaitas sí, pero las señoras no?", aseveró la polémica influencer.

Luego, Yina invitó a todas las señoras a que se liberen de los estigmas de la sociedad y sean como ellas quieran.