Mafe Aristizábal sobre Miss Universo: “Yo merecía estar en el top 5”

La representante por Colombia en Miss Universo, María Fernanda Aristizábal, contó cómo fue su paso por el certamen de belleza que este año llegó a la edición número 71 y se cumplió en la ciudad de Nueva Orleans, Estados Unidos.

“Muchas gracias por esos mensajes tan lindos, todos comentando me llenan el corazón (...) ustedes no saben lo que vibré en ese escenario, cómo se me ponía la piel de gallina cada vez que gritaba Colombia, no lo podía creer después de tanto tiempo que me lo soñé”, dijo la quindiana, de 25 años, a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram este lunes. (Mafe Aristizábal, top 16 de Miss Universo, ¿por qué no llegó más lejos?)

Aristizábal, quien se ubicó en el top 16 del certamen, calificó la experiencia con “un 200 % porque la viví completamente, con todas las niñas la energía fue súper especial, hablamos de las historias de vida, nos sentábamos en diferentes mesas para podernos conocer (...) lo volvería a vivir mil veces más si me lo vuelven a proponer, me llevo en el corazón cada momento, no hubo nada negativo”.

No ocultó su sinsabor por no lograr la tercera corona de Miss Universo para Colombia, sin embargo, dijo que a pesar del resultado quedó satisfecha con su desempeño. “No tenemos el control de nuestras vidas, fue un momento de mucha tensión, pero lo acepté, las cosas se deben aceptar no con resignación o porque toca, sino porque esa es la vida y tiene un propósito más fuerte”.

Sobre la decisión del jurado que dejó como ganadora a la representante de Estados Unidos, R’Bonney Gabriel, señaló: “Ese día por la mañana nos vimos y pensé, esta mujer también lo tiene muy claro, ha participado muy bien, un paso a paso muy limpio”. (Mafe Aristizábal se pronuncia luego de su paso por Miss Universo)

“El top 5 estaba muy complicado porque las que escogieron tenían mucha preparación y listas para recibir la corona, cuando estábamos atrás unas decían USA otras Venezuela, pero en realidad yo compartí más con Andreina (República Dominica) y sabía que se podía coronar (...) Yo sí sentía que merecía estar en ese top 5, ufff lo anhelaba con todo mi corazón, había trabajado muy duro, pero estaba preparada para no pasar”.