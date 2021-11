Maluma anuncia concierto en Medellín

El lugar escogido por el artista es el estadio Atanasio Girardot. “Medallo es hora de devolverte todo lo que me has dado’”, dijo el músico paisa.

El concierto sería transmitido por vía streaming en todo el mundo.

El artista acaba de regresar a Medellín tras una gira por 27 ciudades por Estados Unidos.

Maluma expresó que este es el mejor concierto que haya dado en su carrera, que inició hace 10 años.

Acerca de los invitados que tendrá en el espectáculo afirmó que aún no ha contactado a nadie y que su interés es tener artistas de “la casa”.

Recordó que en sus inicios no recibió apoyo de otros músicos colombianos y que por eso le tocó migrar a Puerto Rico a hacer colaboraciones y ahora no quiere que se repita la misma situación “quiero que tengan en mí ese apoyo que yo no tuve”.