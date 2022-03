Maluma cumple su sueño de tener su propia colección de fragancias

Mientras prepara lo que será su concierto en Medellín a finales del mes de abril, Maluma no para de sorprender a su público y acaba de lanzar su primera línea de fragancias.

Para nadie es un secreto la fuerte unión que existe entre el artista paisa y el mundo de la moda, por lo que no sorprende que decidiera lanzar ‘Royalty’ by Maluma ‘The king and queen collection’, compuesta por cuatro majestuosas y exquisitas fragancias tanto para hombre como para mujer, inspiradas principalmente en el poder de las piedras preciosas, donde cada una representa una joya diferente: jade, ónix, granate y amatista.

La colección se vende por separado, y ya se encuentra disponible a la venta con un valor de 45 dólares cada una a través de www.RoyaltybyMaluma.com.

“Mi padre me dejaba usar su fragancia favorita por las mañanas desde que era un niño y eso fue lo que generó mi amor por los aromas a una muy temprana edad. Por lo tanto, si lo sueñas, puedes hacer que suceda; y esta colección representa un sueño hecho realidad con la que busco que todo el mundo recuerde quién es y que no se permitan perder su propia corona, porque todos somos Reyes y Reinas”, expresó Maluma.

Según Lori Mariano, socia y directora de Hampton Beauty, “el espíritu y la energía de Maluma son contagiosas. Su personalidad dinámica y sus ganas de vivir se reflejan en cada una de las fragancias que creamos juntos. Estamos encantados de poder colaborar en su primera colección de fragancias”.