Maluma es la imagen de campaña que promueve el respeto a la diferencia

El cantante forma parte de una campaña publicitaria de una marca de vodka ruso y ya han sido divulgados algunos anuncios en los que se ve el cantante rodeado de una gran diversidad de personas. “Lo que pienses, lo que hagas, quién eres no necesita explicación (...) En este mundo caben ellas, ellos, ‘elles’, cabemos todos y si no eres capaz de entenderlo no te lo voy a explicar”, menciona en el comercial de la marca Smirnoff que presenta su nueva edición de tamarindo. El cantante también aseguró que se siente contento con quien es tanto física como internamente, y que lo que la gente habla de él no le molesta ni lo hace querer cambiar. Maluma se ha posicionado como una de las figuras del género urbano más importante del momento y la colaboración que llevó a cabo con la empresa de licor en México afianza su relación con el país.

En el ámbito musical, Maluma además de tener gran número de seguidores en tierras aztecas, ha trabajado con artistas mexicanos como Reik en varias ocasiones y con el cantante Carlos Rivera con quien incursionó en el mariachi, en ambos casos con gran éxito.

Además de formar parte de esta marca, el cantante colombiano recientemente se convirtió en el primer latino en colaborar para la casa de alta costura parisina Balmain a lanzar una línea de ropa de edición limitada.