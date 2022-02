Maluma mostró las heridas en su rostro tras mordisco de un perro

Preocupados. Así estaban los seguidores de Maluma luego de que el cantante subiera una historia mostrando heridas en su rostro.

(Premio lo Nuestro reconocerá a Maluma y hará homenaje a Vicente Fernández)

Aunque se creyó que el paisa habría estado en una pelea, lo cierto es que las marcas en su cara fueron provocadas por su perro dóberman, llamado Buda. Así lo dejó claro el mismo reguetonero en Instagram.

“La triste realidad es que Buda me mordió, pero fue de susto, no de agresividad. Ya saben, pa’ que aprendan. Los animales son muy leales, pero hay que tener mucho cuidado. No lo hizo de malas. No pasa nada (sic)”, contó el artista.

Además, Maluma aseguró que se encuentra muy bien y que sigue teniendo a su mascota pues el incidente solo le dejó una pequeña marca en la frente, cerca a su ojo izquierdo, por lo que no es nada por lo que preocuparse.