Manuel Teodoro habla de su lucha con el alcohol, en esta cuarentena

“Siempre somos adictos y siempre somos alcohólicos. Si ahorita estuviera en mi consumo activo, es muy probable que en este momento ya estaría borracho“, fueron las palabras del presentador de Séptimo Día, Manuel Teodoro, durante una conversación en la que participó el doctor Miguel Bettin, director de la Fundación CreSer.

En aquel mensaje, Teodoro se refirió a cómo controla su alcoholismo durante esta cuarentena, y explicó que, en su caso, se comunica con grupos de apoyo donde algunos amigos que también presentan estos episodios, le ayudan a sobrellavar la situación.

“Yo no tengo ningún reparo en decir que yo soy un alcohólico en recuperación“, añadió el periodista, aclarando que este problema lo acompaña hace cerca de 13 años. También considera que “con o sin pandemia, con o sin fiestas” esto es una batalla de todos los días, ya que el adicto o alcohólico nunca deja de serlo.

“Afortunadamente no convivo con alcohólicos. No tengo mucha cercanía con amigos que consumen tragos”, puntualizó Teodoro, quien no fue el único que participó en la charla. Dora Glottman, editora internacional de Noticia Caracol, confesó en ese mismo espacio que “Yo también soy alcohólica en recuperación“, y lleva más o menos un año sin consumir licor.

Pese a toda la ola de episodios que el comunicador logró superar, aseguró que se ha valido de “la espiritualidad” y de “orar por la mañana”.