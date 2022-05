Mara Cifuentes se internará en centro de rehabilitación mental

“Me retiro chicos voy a cerrar las redes un rato porque voy a estar en un centro de rehabilitación mental. Voy a estar guardando reposo mental, pues últimamente he tenido depresión, ansiedad y bipolaridad. Estoy con medicinas, entonces voy a darme un tiempo para mí, pero los amo”, dijo la modelo a sus seguidores.

Cabe recordar que no es la primera vez que Cifuentes llama la atención de sus fanáticos, pues en agosto de 2021 tuvo una recaída que la llevó al hospital. “Estoy en un lugar de reposo mental por una crisis de ansiedad muy fuerte que tuve y me están ayudando mucho con la depresión y la ansiedad”, dijo en su momento. (Mara Cifuentes y la relación tóxica que la llevó a la depresión)

Después en marzo de 2022 volvió a referirse a su salud mental, contando su colapso se debió principalmente a una relación tormentosa del pasado con Camilo Tocancipa.

“El tusi lo probé en diciembre de 2020 con Camilo y me volví adicta desde entonces, hasta este punto de la historia yo ya estoy muy loca, mi comportamiento cambió mucho, era otra persona, estaba muy flaca y actuando raro. No culpo a Camilo porque ya no me besaba”, escribió en la red social, en aquel entonces.

A inicios del año pasado, Cifuentes estaba en una relación poliamorosa junto a los también modelos Alejandro Betancourt e Isabella Castiblanco. En sus explicaciones, confirmó las declaraciones que hizo Betancourt en su momento, señalando que la relación había terminado porque ella había decidido regresar con su expareja.

(Mara Cifuentes confiesa en sus redes sociales que es pansexual)