Marcela Mayorga Meignan: “La moda es arte y una forma de expresarse”

Y es que Marcela Mayorga Meignan no necesita usar las pintas más estilizadas 24/7 para verse radiante, ella prefiere los shorts, crop tops, chaquetas sports y pantalones holgados que ofrezcan un toque de sensualidad a cada uno de sus outfits. Aunque su estilo es muy veraniego, la escritora experta en moda cuida cada detalle de su imagen, por ello es casi imposible no verla impecable ante cualquier ocasión.

De seguro te sonará familiar esta expresión y es que no necesitas ser fashionista para guardar en tu memoria esa primera impresión de alguien. Para garantizar que ese recuerdo sea amigable con tu imagen, sé cuidadoso con cada prenda que utilices, asegúrate de que posea armonía tu combinación y no olvides que la comodidad refleja seguridad y este valor describe mejor tu personalidad ante los demás.

“Ser comunicadora de moda no fue algo que decidí, fue algo que llego a mí, no lo busque”. Marcela Mayorga Meignan revela que esa época una de sus amigas tenía una revista y le ofreció dos planas para escribir en su magazín; afortunadamente, esta habilidad no era algo desconocido para la joven chilena, ya que en su infancia pasaba los ratos libres escribiendo poesías y anécdotas importantes que la inspiraron en su momento.