Marcela Reyes se defendió de un robo y está en proceso legal, ¿hubo muertos?

Hace un mes, la DJ Marcela Reyes vivió un episodio que describió como uno de los más traumáticos de su vida: en Medellín, delincuentes abordaron la camioneta de la concursante de ‘Survivor, la isla de los famosos’ mientras ella se transportaba en esta con su hijo y su ‘nana’, quien en el momento del ataque no alcanzó a subirse al vehículo. Lea aquí: Novio de Lina Arroyave amenazó de muerte a Marcela Reyes, ¿qué dijo ella?

Reyes reveló que a su hijo “le pasó una bala por encima de la cabeza y esta impactó en el vidrio panorámico de la camioneta”. Al ver en riesgo la vida de su pequeño, la DJ no vio otra opción más que intentar defenderse, así que atropelló a uno de los delincuentes que intentó robarla, mientras que los otros dos lograron escapar en otra moto.

La artista, oriunda de la ciudad de Armenia (Quindío), no reveló muchos detalles hasta la noche de ayer a través de sus historias de Instagram, mediante la caja de preguntas de esta red social. Lea también: Pese a infidelidad, Dj Marcela Reyes se habría reconciliado con su ex

¿Hubo fallecidos? Esta fue una de las preguntas que le hicieron a la quindiana en Instagram, su respuesta fue: “Estoy en un proceso legal, el cual no me permite dar detalles”. Le puede interesar: Marcela Reyes: la mujer que ‘pateó’ su camino al éxito musical

La artista explicó que en ese momento no se encontraba con su escolta, pero que ahora más que nunca se asegurará de que este no se despegue de ella.

Asimismo, informó que su camioneta sufrió varios daños y actualmente se encuentra en reparación y proceso de blindaje. A propósito, sus seguidores le preguntaron por qué no había instalado antes este mecanismo de seguridad en su vehículo, a lo que ella respondió: “Porque la plata no me cae del cielo”.