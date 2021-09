Margarita Doria, primera cantante vallenata que recibe distinción del Congreso

La Orden promovida por el Senador Juan Felipe Lemos Uribe, destaca la carrera persistente de Margarita Doria, la potencia de su voz, el sentimiento que transmite con sus canciones, su carisma y la belleza lírica de sus composiciones; además del posicionamiento de sus trabajos musicales en plataformas digitales y el galardón recibido en el 2015 como Reina de la Canción Inédita del Festival de La Leyenda Vallenata con la canción “Vallenatos del Alma”.

“Estoy infinitamente agradecida con Dios y con la vida por todas las bendiciones que he recibido, especialmente en este último año, donde he podido palpar mucho más de cerca el cariño de mis seguidores, a quienes debo que varios de mis sencillos se encuentren encabezando los listados de preferencias en el país. Aunado a esto, llega esta exaltación del Congreso de la República que me reconoce como una destacada promotora del folclor vallenato que es patrimonio cultural de la humanidad, lo que me impulsa a seguir trabajando con el mismo amor de siempre y sin cansancio, por el posicionamiento del género femenino en el Vallenato”, afirmó la cantautora en la ceremonia de la distinción en mención.

Cabe recordar que Margarita Doria, inició su carrera musical a temprana edad, fue una de las participantes más destacadas de A otro nivel, ha recibido varios galardones en diferentes concursos nacionales de la música vallenata, y es además ampliamente reconocida por su talento para pintar del que nació el proyecto “Del Vallenato al Cuadro”, en el que esta artista integral logra inmortalizar sobre lienzos las más bellas canciones de nuestro género para llevarlas a muchos hogares no solo de Colombia sino del mundo. (Lea también: Margarita Doria, la reina del vallenato, presenta ‘Eres pasado’)