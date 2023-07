Margarita Ortega y la verdad tras el video viral sobre su despedida de RCN

“Intentaremos que esto sea fácil y rápido, aunque no creo que sea posible. En Noticias RCN hoy es un día nostálgico, después de tres años de haber hecho tránsito de su carrera actoral a la presentación de noticias, nuestra compañera Margarita Ortega le dice adiós a esa casa periodística”, señaló uno de los presentadores en ese momento.

En un video difundido en la plataforma de TikTok, se ve un clip del momento en el que sus compañeros de despiden a Margarita, cuando tenía una apariencia distinta a la actual, mostrándose bastante sorprendida con lo ocurrido, dando la impresión de no saber nada sobre su salida hasta ese momento.

“Caramba, no me esperaba esto al aire. Les agradezco muchísimo a todas y cada una de las personas que siempre han estado ahí de la mañana a la tarde, acompañándome y apoyándome”, dijo la presentadora con la voz algo entrecortada.

“Queridos míos: para que quede claro: Hace siete años renuncié a Noticias RCN para seguir mi camino profesional en CM&. Mis compañeros al aire me dieron unas palabras de despedida que no esperaba, que me conmovieron y sorprendieron”, comenzó su mensaje la periodista a través de su cuenta oficial de Instagram y TikTok, dirigiéndose a sus miles de seguidores. Lea: ¿Crisis en su matrimonio? Paola Turbay compara su vida con ‘Ana de nadie’

Luego, agregó diciendo: “Por favor, no ayuden a propagar la sarta de mentiras y bajezas que tratan de promover en redes y la mala intención de quien hizo ese video en TikTok. Agradezco a todos sus mensajes. Saludos”