Marggy, una bailarina, actriz y modelo que se luce en las redes sociales

Ejemplar

Marggy Selene Valdiris López es una cartagenera, de 8 años, que con su talento y disciplina se convierte en ejemplo de que pese a cualquier circunstancia hay que dejarnos llevar por las cosas que nos hacen felices. Es bailarina, actriz en formación y modelo. Su madre, Fanny, cuenta que desde que era una bebé se sabía “que tenía mucho talento” y todos los días lo ratifica.

Ha bailado con artistas reconocidos, estuvo en un comercial nacional de la bebida Frutiño, junto al cantante boricua Pedro Capó, y es la imagen de una marca infantil canadiense. “Nunca le he tenido pena a nada, siempre me han gustado las artes, pero también me esmero en la educación. Soy buena estudiante”, dice la menor, quien tiene una hermana de 3 años.