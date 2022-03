María Eugenia Penagos, la actriz que nació para ayudar

Su lema es Trabajar por los artistas, para los artistas, a pesar de los artistas. Y es que esta mujer de Medellín, nacida en 1946, no solo ha hecho teatro, comedia, drama, novelas, series, etc., sino que decidió emprender en 1993 una tarea para ayudar a conseguir vivienda para artistas mayores que habían cesado en su trabajo y no tenían manera de subsistir. Pero en 2011 esa obra cesó porque, como afirma ella, María Eugenia Penagos: “Algunos de esos beneficiarios se convirtieron en mis enemigos para quedarse con la casa”. Sin embargo, ella ya había obtenido la Ley 1403 que, como afirma, “concede a los artistas, intérpretes del audiovisual, derechos de remuneración por público y la ley reglamenta que un porcentaje de los recaudos era para servicio social, con lo que muchos actores se han beneficiado”. Lea también: El famoso locutor cartagenero de los 80’ que requiere ayuda.

María Eugenia viene de un hogar de 15 hijos, con una madre que le transmitió valores esenciales como el servicio a los demás y ello le indujo para que a los trece años trabajara para colaborar con los gastos de la casa. Nunca perdió ese compromiso, ni siquiera cuando se unió a Fernando Sáenz meses después de entrar a la escuela del distrito en los sótanos de la Avenida Jiménez.

“Un señor que se llamaba Fernando Sáenz me dijo que me aceptaban y empecé a aprender. En poco tiempo me incluyeron en el reparto de varias obras: ‘Antígona’, de Antonio Montaña, y otras más”. Se casaron, pero meses más tarde él murió en un atentado terrorista y ella, que apenas era adolescente, trajo al mundo a Javier, su único hijo, que también se hizo actor, es formador y hoy en día es padre de sus tres nietas.