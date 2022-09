María Gabriela Ísler arremetió contra Mauro Urquijo: “Ahora no es gay”

Desde que Mauro Urquijo y María Gabriela Ísler dieron por terminada su relación es poco lo que sabíamos de ellos, sin embargo, esta semana ella reapareció con polémicas declaraciones. (La razón por la que María Gabriela Isler se separó de Mauro Urquijo)

Aunque aún no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó para que le pusieran fin a su matrimonio, lo cierto es que la misma modelo trans le envió un fuerte mensaje al actor.

“Fue tan desagradecido ese h.$#&... M#$% ese me pagó mal y después de que me comió tres años ahora no es gay”, dijo Ísler.

Las declaraciones de la modelo se dieron en medio de una celebración con Yina Calderón y como era de esperarse, en pocos minutos se volvieron virales.

Hasta el momento, Mauro Urquijo no se ha pronunciado al respecto y tampoco se ha sabido más nada de él. (Ex de Mauro Urquijo tiene nuevo amor: “A rey muerto, rey puesto”)