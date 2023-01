Mariel Salamanca, la mujer que ayuda a desconocidos a encontrar su pasión

Mariel Salamanca irrumpió en la escena televisiva panameña a principios del siglo XXI, hablando de algo que muy pocos habían escuchado hasta ese momento.

“¿Las personas trabajan de lo que realmente les apasiona?”, ”¿Hacen de sus días aquello que están destinados a hacer?”. La sociedad panameña y mundial de aquel entonces estaba seteada bajo otros parámetros respecto a la felicidad y el éxito personal y por ello la columna que esta emprendedora comenzó a desarrollar en el programa “Por Tu Salud” se consolidó como algo totalmente innovador.

Así fue como miles de emprendedores, trabajadores, artistas y empresarios empezaron a oír hablar de limitaciones y transformaciones. “Intentaba dejar el mensaje de que el chip del conocimiento se encuentra, se conecta y desde allí se empieza a trabajar. Cuando se comienza a conocerse a sí mismo, la persona ingresa en un camino de superación”, explica Mariel. (Maryury Jardin, la modelo e influencer venezolana que sueña con ser actriz)

Lograr llevar ese mensaje a otras personas y ayudarlas con ello no fue una cuestión sencilla, debido a que Mariel tuvo primero que transformarse a sí misma. “A mis 18 años, me di cuenta que todos a mí alrededor parecían programados por el pensamiento de la carencia y limitación. Incluso yo misma, que no fue hasta que tuve una crisis espiritual y personal, que encontré la valía suficiente para sentirme diferente”, explica la coach.

Fueron, entonces, más de diez años los que tardó Mariel en transformar su realidad, encontrar lo que realmente le apasionaba hacer, disciplinarse en ello para poder guiar a otros hacia el mismo camino.

Cambiar al ritmo de la época

A pesar de que la exposición televisiva le había dado a Mariel un reconocimiento público, no fue hasta el año 2015 cuando las redes sociales le dieron un real poder de expansión con el que supo que iba a poder llegar a cualquier persona, de cualquier lugar.

“Me di cuenta que podía vivir del coaching y que me podía beneficiar de él, en el momento que no vi ningún tipo de limitación en la distancia. Comencé a hacer terapias online y allí comenzó el crecimiento. Esa ha sido mi única fuente de ingreso hasta el momento y me he sentido próspera, abundante y muy merecedora. Lo importante es no pensar que existen límites para lograr lo que te propones. El coaching me ha permitido conocer todas esas emociones positivas y sabiduría y poder vivir de eso”, recuerda Mariel.