Marines Lezama, la venezolana que dejó de cantar en los buses para homenajer a Patricia Teherán

Lezama comienza de cero en nuestra ciudad. Se muda en el barrio San Fernando y decide subir a cantar a los buses. “La primera vez fue traumático porque yo soy cantante profesional, recuerdo que lloré mucho, pero Dios me envío a Miguel Ángel Guzmán y todo ha mejorado”, contó.

Guzmán es el director de la agrupación vallenata local Las Melodiosas del Vallenato, y un día la ve cantando en los buses y le propone que cante en su grupo y que imite a Patricia Teherán.

“No la imito”

“La verdad mi fuerte no es el vallenato, pero le he puesto mucho empeño. A Patricia la conozco desde hace mucho tiempo porque su música se pegó en la ciudad que vivía. Ella tiene una voz muy particular y es única, así que no la imito sino que interpreto sus canciones haciendo un buen performe y respetando su legado”, agregó.

Desde hace 5 meses se pone crespos rubios y trata de impostar la voz de la desaparecida vallenatera. Espera participar en el programa Yo Me Llamo y sueña con seguir cantando y así ayudar a su familia en el vecino país.

La agrupación

“Con las Melodiosas hacemos presentaciones en discotecas, colegios y otros lugares, esperamos que nos apoyen porque somos mujeres cantando vallenato, eso es el mayor legado que dejó Patricia. Pueden llamarnos al número 300-8594156”, añadió.