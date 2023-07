Mary Méndez se va de ‘La red’ ¿Por cuánto tiempo?

“El fin de semana en La Red aclaré de manera muy clara que no me voy, simplemente me obligaron prácticamente a tomar vacaciones porque mis vacaciones se estaban venciendo. (...) He visto todos los titulares habidos y por haber en los que dice que Mary Méndez se va de la red”, contó la presentadora colombiana.

Finalmente dijo que estos rumores no afectaban en nada su carrera y que no les prestaba mucha atención: “eso no me va a generar ni angustia ni preocupación”, finalizó la presentadora de ‘La Red’.